Carla Prata estreia como madrinha de bateria da Vai-Vai e brilha em ensaio na quadra da escola

Apresentadora esteve no último ensaio na quadra da tradicional escola do Bixiga

A apresentadora Carla Prata marcou presença no último ensaio na quadra da Vai-Vai. A apresentadora estreia neste ano como madrinha de bateria da escola.

“Estrear no carnaval de São Paulo como Madrinha de Bateria de uma escola de samba tão tradicional como é a Vai-Vai é incrível. Um verdadeiro presente. Ansiosa é pouco. Já não estou conseguindo dormir direito! A responsabilidade de vir à frente da bateria Pegada de Macaco é enlouquecedora. É uma energia essa bateria, essa comunidade é surreal”, afirma.

A Vai-Vai é a maior campeã do Carnaval de São Paulo com 15 títulos. Além da tradicional escola do Bixiga, na região central, Carla vai desfilar no Rio de Janeiro como musa da Imperatriz Leopoldinense.

“Acabando desfile em São Paulo, vou direto para o Rio. Cansada vou estar com certeza, mas o prazer depois de dois anos de voltar ao Anhembi e a Sapucaí vale a pena todo esforço e a energia se renova. A Imperatriz faz parte da minha história e não poderia ficar de fora com retorno do maior espetáculo a céu aberto do Rio de Janeiro.”

O look escolhido foi um vestido dourado sensual com pedrarias. A madrinha da bateria da escola fez questão de participar de todos os ensaios na quadra e técnicos.