Carla Prata participa de ensaio técnico da Vai-Vai em São Paulo

Apresentadora encara chuva e samba descalça no Anhembi

A apresentadora Carla Prata participou na noite da sexta (08) do último ensaio técnico da Vai-Vai antes do desfile, que aconteceu no Anhembi, em São Paulo.

A Madrinha de Bateria da escola que é a maior campeã do carnaval de São Paulo e conta com uma das maiores agremiações, apostou em um look mais fechado e extremamente sensual, caprichando em um vestido prata com aberturas laterais e decote nas costas.

Nas vésperas da folia mais aguardada do ano, Carla tem intensificado o condicionamento físico e conta com o auxílio do “queridinho das famosas”Rodrigo Sangion.

A Vai-Vai é a primeira escola a desfilar no sábado, dia 23.

Fabiana Villela/Asimp