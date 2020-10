Carla Priscila brilha em desfile do Musa do Brasileirão e ganha Troféu de Musa Destaque

A modelo e musa fitness Carla Priscila brilhou no desfile do concurso Musa do Brasileirão 2020, que ocorreu na capital paulista, no último sábado. A beldade que concorre para ser a musa do Flamengo na competição abalou a todos exibindo seu corpo perfeito após uma radical mudança em seu shape após um período de depressão.

No evento, Carla recebeu das mãos da Musa do Santos 2019, o prêmio de Trofeu Musa Destaque do Musa do Brasileirão e ela ainda quer mais. Dessa vez, a gata sonha em receber a faixa de Musa do Mengão que é o seu grande sonho. No próximo dia 10 serão divulgadas as vencedoras de cada time.

Nas redes sociais, a gata não economiza nas fotos ostentando todas as suas belas curvas em cliques de biquíni aproveitando o sol para renovar o bronzeado. Para poder acompanhar mais sobre a Carla Priscila, basta seguir ela no seu Instagram @carla_priscila2020.