Clara Rebeque quer ser referência fitness

A estudante de medicina também pretende consolidar carreira artística.

Uma loira linda, com apenas 21 anos de idade e muita beleza. Essa é a melhor forma de descrever a estudante de medicina Clara Rebeque. Aproveitando a quarentena a beldade está focando nos treinos e dietas e quer ser referência fitness e musa. Isso porque ela está sendo cotada para desfilar no próximo carnaval como musa de uma grande escola de samba e sabe da responsabilidade, outra coisa é que ela deve usar sua experiência como estilista e fazer seu próprio desenho já imaginou ? Com toda certeza será uma das mulheres mais faladas no carnaval. Clara também é muito demandada por fotógrafos que atualmente se enfileiram para ter a possibilidade de clicar a beldade. Sem dúvida alguma a beldade será uma grande referência pra muita gente e deve conquistar o Brasil. É uma daquelas belezas que vale a pena acompanhar a evolução.