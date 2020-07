Clipe de “Muda a Posição” de Lu Gatuza já é sucesso nas redes, assista

Conforme prometido, no último dia 05, Lu Gatuza publicou o novo clipe estrelado por ela para a música “Muda a Posição”, lançado em meados de fevereiro desse ano, que une funk, pop e pagode baiano. Em apenas três dias clipe chegou a marca de 11 mil visualizações.

Essa não é a primeira grande produção de Luciana Millard que já tinha gravado outros clipes, como o de “Arrepiadinha” em parceria com Perazo e Hulk Magrelo e “Pega Pega” com Rei da Cacimbinha.

Como nos outros casos, nesse clipe a sensualidade está em alta, algo que não dá para separar de Lu, que dança exibindo suas lindas curvas ornamentada por fantasias carnavalescas e outras peças semitransparentes.

Para quem ficou ansioso pelo novo clipe, assista ele logo abaixo e volte a ficar ansioso com as próximas novidades de Lu Gatuza, que disse estarem saindo do forno.

“Muda a posição” tem letra de UhGroove e o clipe é uma tem produção visual de BZK.

Link do Vídeo: https://youtu.be/_eX4oWls4ek

Ronaldo Marcos/Asimp