Com 46 anos, modelo Elaine Ribeiro é eleita primeira Musa Plus Size do Futebol Litoral: "Os sonhos não envelhecem"

O título de Musa Plus Size do Futebol Litoral conquistado por Elaine Ribeiro, não é seu primeiro, mas a vitória recente se dá agora que ela completou seus 46 anos, motivo pelo qual ela afirma que: "Os sonhos não envelhecem".

Natural de São Vicente, no litoral de São Paulo, ela já recebeu também os títulos de 1° Musa Plus Size do Santos, Miss Brasil Latina America 2021, Miss Brasil planeta 2020, Miss São Paulo plus size unificado 2020, Miss Brasil Planet 2020, Miss São Vicente 2020, Miss beleza com propósito, Top Model master 2029, Miss internet 2020, Bela plus da baixada Santista 2017, 2 vezes Princesa Miss Santos 2017, além de participação em diversos eventos relacionados.

Ao romper o que por muito tempo foram barreiras, como a idade e peso, na participação em concursos de beleza, a violência doméstica, que além de física também atinge psicologicamente, e uma fase de depressão, Elaine mostrou para outras mulheres que todas têm seu espaço e não devem temer ocupá-lo.

Essa superação ocorrida com ela estimulou muitas outras mulheres, e fez com que fosse chamada para entrevistas em grandes veículos, como o G1 (Globo), Uol, A tribuna; em programas de tv como o "É de casa", "Viver Bem" e até mesmo a participar do livro "Nossas íntimas da Passarela", com histórias de vida reais.

“O que eu quero fazer é com que as jovens sintam que não precisam mudar a si mesmas para fazer o que querem. Gordinhas, não-novinhas, podem fazer o que quiserem”, afirma.

Ela encerra dizendo que é muito importante ter modelos de todos os tamanhos, pois o padrão das pessoas comuns é mais bem representado por eles, e pede pela ativa inclusão em vários setores.