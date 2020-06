Conheça Amanda Hilary a musa multi talentos

Piano, direito e nutrição é apenas algumas das várias faces da beldade.

Ela tem apenas 21 anos de idade, porém ao encontrar Amanda Hilary é impossível de se imaginar o monte de talentos que a gata tem. Sem abrir mão de nada de uma garota de sua idade, ela afirma que ama uma boa resenha com os amigos e uma roda de narguilé. Agora além de ser uma bela mulher Amanda também ama tocar piano, ler, desenhar e também canta! Porém agora, a musa se prepara para mais um desafio, o artístico. Representada por um importante escritório artístico de São Paulo, a beldade recebeu com entusiasmo a possibilidade de ter uma carreira mais profissional. “É muito importante eu ter essa aparição eu gosto de me comprometer com os projetos e tenho um espírito competitivo saudável para me destacar nesse projetos” afirma Amanda. Às redes sociais tem sido muito importante também, onde as pessoas podem acompanhar mais de Amanda e ser influenciada de forma positiva. Muitos outros projetos irão vir após a pandemia e com toda certeza muito ouviremos falar dessa gata.

inovadayassessoria@gmail.com