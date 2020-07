Conheça Gabriela Figueiredo, a morena de beleza exótica que é Musa do estado de Minas Gerais 2020

A morena Gabriela Figueiredo, de 25 anos, foi a selecionada pela organização do Musa do Brasil para representar o estado de Minas Gerais na edição 2020. Natural de Belo Horizonte, a beldade, que atua como modelo é mais uma das concorrentes ao título de mulher mais desejada do país.

A beldade tem como sonho se tornar uma modelo de sucesso e ser o centro das atenções. "Meu sonho é brilhar e ser uma musa de sucesso. Quero chegar nos lugares e ser reconhecida, receber comentários e aparecer."

Com um corpo escultural e uma beleza exótica, Gabriela tem medidas que atraem olhares por onde passa. Com 1,56 cm de altura a musa mineira ostenta um bumbum gigante (mais de 107 cm) e uma cinturinha fina, de apenas 65 cm.

Além disso a musa promete causar durante o projeto. "Não tenho vergonha de me expor, pelo contrário, adoro me mostrar. Gosto de ser admirada e a sensualidade faz parte de mim. Podem esperar muita ousadia na minha participação", garantiu durante seu primeiro ensaio fotográfico para o projeto.

O Musa do Brasil elege 27 musas representantes de cada um dos estados do país. A escolha das candidatas é feita pela organização do projeto e a coroação de todas as Musas está prevista para acontecer no dia 12 de dezembro em São Paulo.

Lipe Aramuni/Asimp