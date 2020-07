Conheça Liz Milet, a Musa do Botafogo-RJ

A dançarina Liz Milet recebeu o título de Musa do Botafogo pelo projeto Musa do Brasileirão no final de 2019 e é a atual representante da beleza da torcida do alvinegro carioca. Representante da beleza negra no projeto, Liz Milet mostrou toda a sua sensualidade na sessão de fotos do projeto. Com 24 anos, a gata atrai olhares por onde passa com sua beleza exótica e jeito despojado.

Medidas:

Altura: 1,62

Peso: 60,5KG

Busto: 87cm

Cintura: 67,5cm

Quadril: 98CM

Calçado: 36/37

Perfil:

Instagram: @liz_milet

Idade: 24 anos

Signo: Câncer

Cidade onde nasceu: Goiânia – GO

Profissão: Tequileira

Relacionamento: Solteira

Onde mora atualmente: Goiânia- Go

Estuda / É formada em: Produção Cênica

Entrevista:

1 – Por que decidiu entrar no concurso?

Foi por meio de uma brincadeira, vi o concurso e decidi tentar. Mas acabou que se tornou o meu desafio de poder crescer. Estava enfrentando alguns problemas e o concurso me deu a oportunidade de superar.

2 – O que o “Crush” precisa ter para conquistar essa musa ?

Paciência kk e muita, inclusive!!Brincadeiras à parte! A pessoa Precisa gostar de manter uma boa forma! (sim, eu me importo com o físico!), ter educação, gentileza, respeito com o próximo e pelo menos, ter maturidade para entender e saber conversar sobre o meu modo de viver.

3- Uma coisa que só os seus amigos sabem sobre você ?

Que eu sou um amor de pessoa, mas também sou muito difícil de lidar.

4 – Uma paixão na sua vida ?

Minha família ( minhas cadelas, que também são a minha família) e meu trabalho!

5 – Um jogador de futebol ?

O que fizer gol para o meu time estar sempre em uma boa posição!!! Mas… se o Rafael Toloi quiser aparecer por aqui!!!

6 – Qual é o seu maior sonho?

Não exatamente sonho, mas minha meta é a independência financeira com o suor do meu trabalho! Noites e noites viradas para conseguir não depender de ninguém! Conquistar minha independência financeira sem precisar subir ou passar por cima de alguém!

7- O que você sentiu quando soube que foi escolhida para ser musa do seu time de coração ?

Foi um bombardeio de sentimentos de uma vez! É complicado explicar exatamente como foi, pois só nós sabemos como é difícil correr atrás de um sonho para todos os outros simplesmente falarem que foi sorte ou foi Deus!!! Ainda há quem fale que isso foi perda de “tempo”. Mas não, está sendo a melhor experiência da minha vida. Só tenho a agradecer ao Lipe e todos da Produção do Concurso por proporcionar momentos únicos na minha vida!!!

Lipe Aramuni/Asimp