Corinthiana, Miss Bumbum promete ficar nua no estádio com derrota do Palmeiras

Torcedora do timão, a Miss Bumbum Sheyla Mell está apostando na vitória do Chelsea contra o Palmeiras no jogo de hoje. sábado (12), pelo Mundial de Clubes da FIFA.

Em comemoração pela vitória do clube inglês, Sheyla promete ficar nua, na frente da Neo Química Arena, trajando apenas a camisa do Corinthians.

“Palmeiras é fichinha perto do Chelsea. Não tem como um time como o porco levar essa. E tanto eu acredito na derrota deles que, o Chelsea vai ganhar e eu vou peladinha pra frente do estádio comemorar a vitória. Comigo, vou levar apenas a camisa do timão, que vou estar vestida, sem calcinha, sem shorts, sem nada. Chupa, Palmeiras! Acho que até os palmeirenses vão torcer pela derrota do time deles”, garantiu ela, aos risos.

A modelo brasileira, que em breve vai passar uma temporada em Londres, na Inglaterra, cidade e país de origem do clube, disse que fará uma visita especial aos jogadores e torcedores do inglês.

“Logo depois dessa vitória eu embarco para uma temporada em Londres, e vou fazer uma visita especial aos jogadores e torcedores do Chelsea. Me aguardem”, revelou a Miss Bumbum.