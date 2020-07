Coxinha fit que te dá energia para treinar: musa fitness ensina a receita

Luana Santana Harb ainda disse que o prato pode ser congelado e consumido antes dos exercícios físicos

Em sua conta no Instagram, Luana Santana Harb sempre posta receitas fitness. A musa fitness e ex-atleta agora ensina como preparar uma coxinha de batata com frango fit que pode serve como pré-treino.

O prato vai te dar muita energia para encarar uma série de exercícios.

Coxinha De Batata Com Frango

Ingredientes:

- 1/2 batata doce ou inglesa grande cozida e amassada sem casca

- 100g de peito de frango desfiado

- 1 colher de sopa de creme de ricota

- Sal a gosto

- 1 gema para pincelar

- Para empanar: 1/2 colher de sopa de farinha de linhaça, 1/3 colher de sopa de farinha de arroz e 1/2 colher de sopa de queijo parmesão ralado

Obs: Podem usar a farinha e o queijo que quiserem!

Modo de preparo:

- Misture a batata com o sal e faça uma bolinha (com as mãos mesmo)

- Abra a massa feita com a batata doce, coloque o frango desfiado e o creme de ricota e feche fazendo formato de coxinha

- Pincele a gema na coxinha

- Com a mistura feita para empanar, passe na coxinha

- Leva ao forno (pré aquecido) por 30 minutos em 210º

"Lembrando que também pode ser feita a receita e congelar. A minha sugestão é comer todo dia 1 unidade de 30 a 40’ antes do treino", finaliza a influencer.

Thiago Freitas/Asimp