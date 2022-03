Daiane Ferr, candidata do Corinthians ao Musa do Brasileirão, coleciona títulos desde pequena

A modelo soma quase 54 mil seguidores em seu Instagram @daiane_ferr_oficial

A candidata do Corinthians, Daiane Ferr, conquistou seu primeiro título aos seus sete anos de idade, na escola em salto a distância, levando o primeiro lugar. Daí para frente foram muitos outros, chegando um momento em que as premiações saíram da área esportiva para a de beleza, mas, em qualquer uma das duas, foram conquistas que exigiram muita dedicação, conforme ela relata:

"Sempre amei Competir, eu era tão boa na educação física que meus professores me inscreveram nos campeonatos escolares. Ganhava JEMs, Jogos Escolares e na escola tornava ainda maior o meu amor por medalhas que queria colecionar... Comecei treinar firme e quando me dei conta já era atleta pela minha cidade, viajando e disputando jogos fora. Algumas vezes eu ficava até quinze dias longe de casa alojada em lugares diferentes do País.

Eu sempre fui boa em várias modalidades, era uma atleta completa, amava jogar futebol, subi ao pódio em atletismo, no handebol fui campeã regional com meu time. Pela primeira vez na história Mongaguá, uma cidade pequena que ninguém dava nada na primeira divisão, enfrentamos times bem maiores e melhores estruturados, entramos para história saímos em jornal e eu estava lá quando aconteceu. Eu fiz parte e era a titular do meu time, era muito empenhada muito dedicada isso chamava atenção dos meus treinadores.

Solo eu era brilhante, mas também em conjunto. Como muitos atletas de periferia, comigo não foi nada diferente, não tinha minha mãe, perdi ela com três anos, caminhava quilômetros até para treinar pois não tinha dinheiro para condução; muitas vezes eu não tinha tênis adequados para treinar, escorregava em quadra e isso atrapalhava o meu rendimento... Também precisei lidar com lesões desde muito jovem".

E não são apenas êxitos no esporte que ela reúne, enquanto cuida do filho ainda consegue empreender na área de moda.

"Depois do esporte fiz um empréstimo no banco montei minha micro empresa de roupas femininas, ingressei na área da moda e na minha carreira como modelo".

Daiane Ferr é ex atleta e uma modelo poderosíssima, muito sensual e fanática pelo Corinthians. Seu fanatismo pelo esporte, em conjunto com sua beleza, a levou tornar-se "Musa do S.C. Corinthians Itanhaense" amador.

Ela já foi eleita Musa & Miss Brasil Top Click, Garota Verão, Embaixadora da Beleza, Modelo Destaque 2020, Musa de Ouro, Musa Turismo, Madrinha da Chapecoense Chape Mongaguá. Além desses, foi Modelo do Ano Simpatia SB 2021, sendo a mais votada pelo público presente.

Por ser ex-atleta, ela sabe das necessidades dos clubes e dos atletas das favelas, por isso tornou-se defensora do esporte; e através dos seus trabalhos sociais envolvidos nas comunidades, recebeu o título de Top Sport Model's, TÍTULO que só é dado a modelos que participem de projetos sociais voltados ao esporte. Ao longo de sua carreira já são 34 títulos e afirma: "Eu quero aumentar!"

Além de toda essa bagagem de causar admiração, a modelo coleciona muitos fãs em suas redes sociais e ocupa a capa de milhares de páginas dedicadas à seu time no Instagram.

