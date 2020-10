De Atriz do Zorra Total à Diva do bronze

Como Ex-Atriz do Zorra Total Tv Globo montou um negócios de bronzeamento na Barra da Tijuca no Rio

Taty Castro Ex-Atriz do Zorra Total da TV Globo teve que trabalhar muito para chegar a ser dona de seu próprio negócio . Com uma vida típica de um brasileiro classe média baixa, a morena já foi Atriz do Zorra Total, onde trabalhou na época de Maurício Sherman.

Ex-Atriz do Zorra Total Tv Globo , Taty Castro moradora de Jacarepaguá , na Zona Oeste do Rio de Janeiro, onde ela garante ter passando por um bom bocado para conseguir sobreviver.Taty ganha seu sustento com o sol. Ela montou seu próprio negócio no Rio, a empresa ‘Diva Bronze’, que começou com bronzeamento na laje. Depois, a empresária conciliou os serviços da marquinha perfeita com sua clínica de estética. O espaço conta com profissionais de manicure, cabelereiro, esteticistas e a famosa laje onde todas as clientes tomam sol com os biquínis projetados em seus corpos. Os modelos dos biquínis feitos de fita isolante são as clientes que escolhem.

E buscando incentivar outras mulheres e expandir o mercado de bronzeamento com fita isolante, a empresária vai começar a ministrar cursos de bronzeamento natural e a jato, conhecido como bronze gelado ou neon. “Os dois trazem uma renda maravilhosa para quem tem disposição de trabalhar e tem força de vontade. Acredito trazer muitos benefícios à todas que querem aprender e trabalhar com suas mãos sem depender de ninguém”, e com o verão chegando a nova tendência São as os biquínis de fita neon afirma Taty.