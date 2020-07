De gata do Corinthians a modelo sem medo de novos desafios

A lindíssima gata do Corinthians 2019 Ana Paula, vem desfrutando de sua carreia de modelo fotográfica com muita paixão e determinação. Há aproximadamente 4 anos a modelo iniciou uma nova fase em sua vida. A modelo é atualmente uma das gatas mais procuradas pelas grandes marcas e não tem medo de ousar e estar sempre trazendo coisas novas para o campo.

“Eu comecei apenas há 4 anos, mas a cada dia fui me apaixonando mais ainda, não apenas pelo mundo da moda, mas por todo universos que envolve as modelos fotográficas. Posso dizer que sou uma pessoa muito vitoriosa, com um sorriso no rosto e boa vontade para grande projetos” diz a determinada Ana Paula.

Ana ganhou no passado o concurso gatas das torcidas, ganhando muitos admiradores. Representando o Corinthians, a modelo se sentiu muito acolhida pela torcida, e sempre se sentirá sua grande gata. O Corinthians não foi sua primeira experiência com concursos, Ana ficou em segundo lugar no concurso Miss São Paulo em anos anteriores.

“São muitas conquistas lindas em minha vida, para mim é mais do que um concurso, mas uma realização pessoal, pois que mulher sentir-se linda diante de muitas outras, comecei querendo ser reconhecida e atualmente estou cheia de novos projetos, tenho muita força de vontade” sorri a modelo falando sobre a evolução de sua carreira.

Entre muitas fotos e ensaios, a modelo não pretende parar, ela que já é conhecida no mundo da moda como “Ana a ruiva” pretende vencer novos desafios e tentar fazer um diferencial.

A linda ruivinha está atualmente posando para uma grande marca de lingeries. Quer ver mais? Acesse seu instaram e conheça um pouco sobre mais sobre a perseverante e determinada @amodeloana_24

Tamires Cruz/Asimp