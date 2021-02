De Valparaiso Amanda Tavares é promessa do ano

Com corpo em dia ela que foi super bem em campeonato fitness quer ainda mais.

Aos 20 anos de idade Amanda Tavares é uma daquelas que da orgulho de conhecer e se inspirar. Desde muito nova começou a cuidar do seu corpo e o resultado é pra lá de especial. Estudante de enfermagem ela enxerga no cuidado ao próximo uma forma de uma sociedade melhor, muito mais que uma inspiração ela enxerga como chamado. Agora com muitos projetos para o futuro Amanda menciona que deve em breve começar a realizar mais ensaios fotográficos e então mostrar alguns avanços em sua promissora carreira. Vale a pena acompanhar os próximos passos da beldade em seu Instagram @amandaanj0s

