Debinha musa fitness está se consagrando como musa fitness e fala de projetos futuros

Aos 35 anos de idade ela é uma das grandes referências de cuidados do interior de São Paulo.

No interior do estado de São Paulo está surgindo uma grande referência de cuidados e motivação para muitas mulheres. Estamos falando de Debinha, que aos 35 anos de idade a beldade afirma está em sua melhor fase da vida com o corpo e com a alma. Moradora da charmosa e elegante cidade de Ribeirão Preto, ela viu a quantidade de seus seguidores subir consideravelmente, depois que começou a postar mais sobre sua rotina de treinos e dietas. Atualmente com mais de 8 mil seguidores em sua conta no Instagram @eusoudebinha ela passou não somente a mostrar sua rotina de treinos como também influenciar outras mulheres. “Me considero uma influencer pois é frequente pessoas que me perguntam como eu cuido do corpo, dieta e etc. Isso pra mim é muito gratificante saber que tenho o poder de influenciar as pessoas a mudar seu estilo de vida para melhor”.

Malhando em média 4x por semana Debinha revela ter uma ideia e alimentação saudável mas que aos finais de semana permite refeições livres.

Agora com toda essa movimentação em sua vida, ela que é advogada está se vendo tendo que profissionalizar sua carreira como influencer, então entre os planos da beldade para o ano de 2021 é se dedicar mais a carreira artística e inclusive existe uma possibilidade de vir como musa de uma grande escola de samba de São Paulo, algo que anima e que afirma ter samba no pé. Vale muito a pena acompanharmos os próximos passos da musa.