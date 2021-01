Depois de Dubai, Natacha Horana curte férias nas Ilhas Maldivas

A bailarina do "Domingão do Faustão" viajou com seu novo namorado

Depois de conhecer Dubai, cidade dos Emirados Árabes Unidos, Natacha Horana embarcou para as Ilhas Maldivas. A dançarina está de férias, já que o Domingão do Faustão só volta a ser gravado em fevereiro. A loira está na companhia do seu novo namorado.

"Primeira vez que fui para Dubai. Ficamos dois dias, mas meu sonho sempre foi conhecer o paraíso de Maldivas. Então, vamos ficar uma semana aqui", conta Natacha.

A modelo conta que planeja financeiramente suas férias todo ano.

"Já vou guardando uma parte do dinheiro que recebo das campanhas e publiposts. Me planejando financeiramente para viajar em Janeiro. Volto renovada", conta.

Sempre muito discreta em seus relacionamentos, ela está namorando, mas não publicou fotos do amado, mantendo até o nome dele em sigilo. Aliás, ela já esteve noiva duas vezes e não postou fotos dos seus ex-noivos na web.

Thiago Freitas/Asimp