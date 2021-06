A modelo Dhenelle Fernandes é a nova Bella da Semana! Com longos cabelos loiros, a gaúcha de Santa Maria deixou os assinantes da maior revista masculina do país fissurados com tanta beleza.

Com apenas 24 anos, Dhenelle mostrou muita personalidade no ensaio ao vivo. Estudante e torcedora do Internacional - RS, a gaúcha conta que gosta de relaxar quando está de folga e que pratica musculação para manter a forma em dia, além de manter uma alimentação equilibrada.

Ela se considera uma pessoa simpática, humilde e linda!