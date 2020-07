Digital Influencer Enoara Monteiro encanta seguidores nas redes sociais

A modelo e digital influencer, Enoara Monteiro, é formada em gestão de produto de moda, jornalismo de moda para internet e consultora de imagem e estilo.

Com quase 320 mil seguidores apenas no instagram, a beldade utiliza a ferramenta para expressar a sua paixão pelo desenvolvimento pessoal com a moda e comunicação.

"Tudo começou pelo amor à arte de inspirar, pude observar que cada vez mais pessoas se identificavam com a minha forma saudável de viver a vida e como isso transparecia no meu jeito de vestir, e desde então comecei a influenciar vidas e me apaixonei", declara Enoara.

A loirinha ainda completou: "Tenho como proposta inspirar as pessoas a ousarem mais, e a serem criativas, além de terem mais segurança e autoestima, alinhando a uma comunicação saudável e agradável."

Com este objetivo, a influencer que mora na capital de São Paulo, é libriana, apaixonada pela natureza e pelos animais, ama realizar caminhadas e frequentar a academia, vem se destacando na internet e suas redes sociais por meio de postagens com engajamento alto e conteúdo diferenciado.

Mãe de um lindo meninão, prestes a completar 1 aninho, Enoara já exibe seu corpo normal, com barriga chapada, em fotos que são compartilhada com seus seguidores e chamam atenção além da beleza da modelo, também pelas dicas e frases motivacionais que são compartilhadas, como por exemplo "Não trate com prioridade quem te trata como opção!"

O sucesso na rede já rende bons frutos, como por exemplo, pedidos de parceria de conceituadas marcas, para a realização de propagandas e divulgação de posts

publicitários.