Digital Influencer Letícia Longati faz sucesso nas redes sociais e lidera campanhas de moda

Modelo que ficou famosa na web por curvas perfeitas, dá dicas de moda e beleza

Dona de um corpo invejável, Letícia Longati, modelo e digital influencer, dá dicas de moda, beleza e saúde em sua rede social, e representa várias marcas do setor. Nos polos de moda de São Paulo já representou mais de 40 lojas.

Seja em selfies ou em registros de campanhas, a loira inspira os seus fãs, que já ultrapassa a marca de um milhão de seguidores. Letícia Longati já é uma das favoritas nas redes sociais, quando o assunto são curvas perfeitas.

A modelo alcança cerca de 8 milhões de impressões em sua rede social, isso a torna uma das mais disparadas para liderar campanhas, garantindo retorno absoluto para as marcas que representa. Letícia, hoje, fotografa para lojas por todo Brasil, os seus clicks também se torna referência para mulheres que desejam se tornar uma influencer digital de sucesso.

Letícia vivencia diariamente o mundo da beleza e vida saudável. Ela compartilha a sua rotina com dicas de cuidados com o cabelo, maquiagens que utiliza em seu dia a dia. Em seu feed é possível conhecer a rotina e truques fitness, para garantir a cintura fina e barriga sequinha, que chama atenção do público.

Com dedicação e muito trabalho, a modelo se tornou uma fonte de informação e referência para os seus seguidores, e cresce a cada dia na plataforma.