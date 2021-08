DJ Monaliny Soares rouba a cena em Oscar do Funk e polemiza sobre o ritmo: “é a nova MPB”

Aconteceu em São Paulo o Oscar do Funk, que reuniu muitos famosos e premiou MCs. Entre as convidadas estava a DJ Monaliny Soares, que roubou a cena ao surgir em traje de gala e com o bumbum à mostra. Abusando da transparência e do decotão, ela atraiu olhares indiscretos e comemorou a boa fase da carreira ao lado de amigos funkeiros.

Durante o evento, Monaliny entregou que acaba de produzir feats com famosos e falou da sua paixão pela batida que surgiu nas periferias das grandes cidades. “O funk é a nova MPB”, polemizou. “Antes o funk era só na comunidade, hoje é no Brasil todo. Não tem uma festa que não toca algum funk. É um ritmo popular, brasileiro e que ganhou espaço. Não tem mais esse negócio de preconceito”.

Além dos shows, a DJ ainda quer produzir novos hits apostando na fusão do trap e do rave funk. A ideia é misturar ritmos, incluir batidas e trazer tendências internacionais. “Gosto de inovar, de criar e produzir com meus parceiros e com a Love Funk que está comigo desde o início”, diz. “Tenho muitas referências gringas como a Cardi B. Além do set, quero mostrar performances ainda mais ousadas no palco”, promete.

Em nova fase da carreira, Monaliny já fez parte do elenco da RedeTV como atriz. Também já participou de concursos de beleza e fez diferentes trabalhos como modelo fotográfica. “Agora o foco é a música, quero mostrar meu som e começar uma turnê, inclusive no exterior. Já tive convites para tocar na Itália e Suíça. Meus planos são audaciosos”.

Eduardo Graboski/Asimp