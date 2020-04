Do interior de São Paulo para o Brasil conheça a multi campeã Fê Japa

Diversos títulos em competições fitness faz da paulista referência no segmento fitness.

Uma mestiça que chama a atenção por onde passa, dessa forma começamos a falar sobre a linda Fe Japa. Com grande histórico no inteiror de São Paulo ela vem do município de Pedreira e atualmente mora na cidade de Amparo. Mas não é só a beleza da gata que fala por sí só, ela que começou a treinar com o propósito de ser Atleta, apenas a 3 anos vê sua estante com muitos títulos de campeonatos de fisiculturismo, e de certa forma aos poucos a musa vem conquistando não só o segmento de atleta, como uma admiração geral entre as pessoas. Quando perguntada qual dica ela daria as pessoas que tem interesse em treinar e quem sabe talvez ser um atleta. “Recomendo que antes de começar a pensar em treinar o corpo treine sua mente. Ela tem que estar preparado no mesmo objetivo, se a mente não for boa o corpo não conseguirá, é um conjunto, tudo isso com paciência e persistência” afirma. Agora com muitos fãs e seguidores a japa tem recebido algumas propostas que ainda não sabe se vai aceitar, entre ela está uma possível chance de ser musa no carnaval do ano que vem. Proposta essa que está na mesa da beldade mas que ainda vai levar um tempo para uma melhor análise da nossa multi campeã fitness. Irá valer a pena acompanhar cada passo da moça e torcer para que ela tome as melhores decisões. Outra demanda bem importante que tem acontecido é os convites para trabalhos artísticos relacionados à moda e empresas que querem se vincular a boa imagem da nossa adorável musa e atleta.