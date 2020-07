Do que você abriria mão para ter saúde?

Fisiculturista conta do que abriu mão para ter saúde e como se tornou exemplo para os filhos e mulheres da comunidade

Do que você seria capaz de abrir mão para ter a mente e o corpo saudáveis? Da pizza no fim de semana? Do chopinho com os amigos? Do brigadeiro nas festas? A resposta da fisiculturista paranaense, Andréia Tokutake, é tudo isso e um pouco mais. E ela não se arrepende das renúncias na alimentação. A atleta conseguiu superar a depressão entrando para o fisiculturismo.

Quando entrou para o universo fisiculturista, em 2017, Andréia não tinha muita noção da mudança na sua rotina diária e muito menos que seria a grande incentivadora dos filhos na prática de esportes e de mulheres da comunidade.

Em 2019, quando se tornou vice-campeã sul-americana wellness, Andréia comemorava não apenas o título, mas o engajamento dos três filhos nos esportes.

A atleta, que também abriu mão do churrasco e de um bom vinho com o marido, ganhou saúde, admiração dos filhos e a confiança de mulheres da comunidade que a procuram para receber dicas de como praticar esportes em casa e perder peso de forma saudável.

Para orientar as mulheres, Andréia criou o projeto Você Pode Mais, que conta com personal trainer, nutricionista e psicóloga, profissionais que, voluntariamente, acompanham as participantes do projeto por um período de três meses. “Estou sempre conversando com as mulheres que participaram do Você Pode Mais e incentivando que continuem buscando os seus objetivos e a melhora na qualidade de vida”, conta Andréia.

Para a fisiculturista, ingressar em um esporte, que exige mudança no comportamento e uma rotina diária de treinos, foi muito além de recuperar a saúde mental. “Eu sou uma Andréia mais forte, mais decidida e mais saudável e conquistei tudo isso sendo dona de casa, esposa e mãe. Hoje sou incentivadora da minha família nos esportes e me sinto muito feliz em ajudar mulheres a recuperarem a saúde, autoestima e dignidade”, diz.

Andréia Tokutake

Nascida em Ponta Grossa (Paraná), em 1976, Andréia Tokutake é formada em Administração de Empresas. Casada, mãe de três filhos é atleta amadora. Entrou para o fisiculturismo em 2017 e conquistou o Top 6 no Campeonato Rafael Brandão 2018, em Curitiba/PR, para estreantes, o Top 2 e o Top 3 no Campeonato Rumo ao Sinistro 2019, em São Paulo (SP) e o vice-campeonato Sul-Americano 2019, em Lima (Peru) (Lima-Peru). Andréia Tokutake é idealizadora do projeto Você Pode Mais. Tem 13,2 mil seguidores no Instagram (@andreiatokutake_) e pode ser acompanhada também pelo Facebook (Andreia Tokutake).

Márcia Leite/Asimp