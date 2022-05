Do Sul para o mundo, blogueira gaúcha vem sendo destaque em eventos

Com mais de 22 mil seguidores, a gaúcha Gabriella Rocha, de 25 anos, vem se destacando e se consolida cada vez com sua presença em eventos da sua área no Rio Grande do Sul, onde ela atua como personal trainer e blogueira.

Natural da cidade de Tramandaí-RS, mas morando atualmente em Gravataí, na região metropolitana de Porto Alegre, a modelo fitness faz sucesso por onde passa chamando a atenção de todos com sua beleza, simpatia, carisma e claro, um corpo sarado de tirar o fôlego, por isso a beldade obtêm títulos como Miss Gravataí, Miss Bíquini RS, participações em clipes musicais e ainda realizou teatro.

Atualmente, ela faz parte da TVS, canal de comunicação dos influenciadores do Brasil e também atua com parceria em várias lojas e empresas da sua região. Há mais de um ano, Gabriella Rocha vem ganhando muito espaço como blogger e sendo referência no estado.