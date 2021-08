Dona do Bumbum mais famoso do México, brasileira enche o ‘cofrinho’ com plataformas

Eleita Miss Bumbum México em 2015 e detentora do título até hoje, a modelo Sheyla Mell, está enchendo o ‘cofrinho’ após entrar de corpo e alma - mais corpo do que alma - para as plataformas digitais que vendem conteúdos adultos.

Sempre muito atrevida e sem medo de falar o que pensa, a loira não está nem aí para as críticas que recebe por ser uma das mulheres mais desejadas nas plataformas pela sua ousadia e o bumbum de 112 cm.

“Criticam as muçulmanas por suas burcas, as evangélicas que andam com os roupões também são criticadas. As mulheres que usam pouca roupa também recebem críticas, ou seja, está todo mundo querendo ditar regras de moral e bom costume. Eu quero é dinheiro, em real, dólar, euro, peso, libra e na moeda que for. Em tempos de pandemia, mostrar o corpo na internet virou um negócio lucrativo para quem sabe ‘fazer’ dinheiro”, disse Sheyla.

A loira, que esteve perto de ganhar o prêmio em um reality show em Portugal e outro na Colômbia, revela se toparia participar de um reality brasileiro.

“Reality Show lá fora é bem mais liberal que aqui. O pau quebra, as pessoas transam. Participar de um reality aqui no Brasil seria trazer um pouco do que vi nós dois que participei: botar pra quebrar em todos os sentidos”, revela ela, aos risos.