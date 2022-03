Duda Monet é a estrela do Carnaval do Bella da Semana

Duda Monet é a grande estrela do “Carnaval do Bella da Semana”. A ruiva, nascida em Florianópolis, fez muito sucesso durante o ensaio ao vivo e chega na maior revista masculina do Brasil para deixar o feriado ainda mais quente. As fotos do ensaio já estão disponíveis no www.belladasemana.com.br

Apaixonada pelo Inter, a Colorada conta que pretende se candidatar para o concurso Musa do Brasileirão. Para manter a forma, Duda conta que faz dieta restritiva, suplementação e evitar ao máximo bebidas alcoólicas.

Leal, ambiciosa e irresistível são as três palavras que melhor a descrevem, segundo ela mesma. A modelo conta que já ficou com um DJ famoso, mas não falou o nome do sortudo. “Não posso revelar”.

Sobre o ensaio, Duda revela que foi muito tranquilo. “Foi uma delícia, fiquei muito à vontade. Em alguns momentos até esqueci que tinha uma equipe enorme ao meu redor. Fiquei até impressionada, confesso que um dia antes estava nervosa com medo de travar, muito pelo contrário, adorei ser o centro das atenções. Fiz o máximo para provocar e envolver, espero que tenham gostado, assim como eu, estava completamente focada em seduzir e encantar cada um de vocês”.

Asimp/Bella Da Semana