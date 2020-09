Elda Musa do Sport Recife muda seu visual

Elda Lee está de visual novo. A Musa do Sport deixou as madeixas alongadas com a equipe fantástica do salão Rei do Mega Hair. No Instagram, ela postou uma sequência de fotos que mostram sua transformação da nova cabeluda do pedaço. Parece que hoje ela acordou com ares de mudança. Na legenda, a gata escreveu: - Mudar é preciso! Nova Eldinha

Lmp artisticas e assessoria