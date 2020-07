Em Live com Bruna Ferraz, Débora Dunhil fala sobre sua nova fase como empresária e digital influencer

Em LIVE no Instagram, nessa semana, com a ex-atriz Bruna Ferraz, depois de ter participado do Reality LOVE ON TOP, em Portugal, Débora Dunhil falou sobre seu novo momento atual como empresária de marketing digital, com a venda de uma linha própria de produtos.

A pauta principal da entrevista girou em torno do empoderamento feminino, e que além de um corpo bonito, elas têm muito conteúdo de relevância para levar aos seus fãs. Mesmo após cinco anos de pararem de gravar conteúdo adulto, a maior parte das pessoas lembram delas por esses trabalhos, e ambas são exemplos de que essa época foi um ciclo da vida delas.

Atualmente, Bruna está noiva e é dona de uma produtora de vídeo, onde ela faz a direção, roteiro e produção executiva. A ex-atriz também está lançando uma linha de joias e uma de cosméticos, além de diversos projetos em andamento para a tv e cinema.

Débora também está estudando Direito, além de investir na carreira de apresentadora e digital influencer. Como modelo, a beldade vem sofrendo de um trauma do passado, e diz que não aguenta mais tanto preconceito e estar perdendo muitos trabalhos por conta do passado.