Em podcast, sexy model Brunna Sena abre o jogo sobre perfil no OnlyFans: “tudo sem frescura”

A sexy model e vice-campeã do reality ‘Casa das Pimentinhas’, Brunna Sena abriu o jogo sobre a sua carreira e seu perfil no OnlyFans durante entrevista no podcast +1, da Jovem Pan. Faturando alto com nudes e vídeos picantes na web, a loira entregou que tem muitos assinantes famosos e garantiu que faz tudo sem censura, ao contrário de outras famosas que anunciam uma coisa e vendem outra.

“O que mais tem hoje é modelo e famosa que anuncia conteúdo explícito, mas na hora entrega vídeo e foto com censura. Me tornei musa do OnlyFans porque faço tudo sem frescura, comigo não tem essa de enganar os homens”, alfineta. “Na verdade, faço conteúdo pensando em todos os públicos: homens, mulheres, solteiros, casais... Meu público é bem variado e isso exige mais criatividade e ousadia”, conta.

Muito elogiada pelos apresentadores Erick Surita, Diego Delari, Alba Expider e Igor Manauara, a modelo ainda falou sobre o projeto de mentoria para quem quer entrar nesse mercado sensual. Brunna quer ajudar as mulheres a recuperarem a autoestima, principalmente pós-relacionamento, e serem independentes por meio da venda de conteúdos na internet.

“Minha vida mudou radicalmente quando passei a me enxergar em primeiro lugar e não dá tanto valor a homens e relacionamentos. E é isso que quero levar adiante. Hoje tenho uma mentalidade totalmente diferente. Sou independente, forte e motivada. E sou dona de mim, sou independente graças a venda de conteúdos na internet. Quero ensinar e inspirar outras mulheres”.

Enquanto não tira do papel esse novo projeto, Brunna curte a nova fase profissional. Prestes a lançar seu ensaio para a revista Sexy, ela também está estreando como atriz das pegadinhas da RedeTV. “Estou curtindo cada momento e aproveitando todas as oportunidades pós-reality”, completa.

