Em quarentena, Viviane Bordin faz a alegria dos seguidores e posta fotos de biquíni

A CEO da Diamond Brazil e modelo Viviane Bordin quer ajudar as pessoas a passar pela quarentena de forma mais leve mostrando toda a sua beleza nas redes sociais

Apesar da quarentena devido ao covid-19, que fez adiar os planos de lazer e entretenimento da maioria das pessoas, algumas celebridade estão ajudando as pessoas a investir melhor o seu tempo em casa, publicando conteúdo nas redes sociais e dando cada vez mais motivos para que as pessoas fiquem atentas à internet e em casa.

A empresária e modelo Viviane Bordin, CEO do site de ensaios sensuais Diamond Brazil, está fazendo a alegria dos seus seguidores postando belas fotos de biquíni onde é possível conferir toda a sua beleza, encantando e recebendo milhares de elogios, principalmente pela boa forma que ostenta.

Especialistas do mundo todo tem apontado para os perigos do isolamento social para a saúde mental, principalmente nos casos de depressão. Por isso, para Viviane estar mais presente nas redes sociais e na internet não se trata apenas de mostrar o corpo: “vivemos tempos em que as pessoas estão com medo. Medo de ficarem doentes, da crise e do futuro. Dar a oportunidade de distração às pessoas é ao meu ver uma forma também de contribuir com elas, seja com a higiene mental, com o entretenimento das pessoas ou que de algum modo a gente ajude cada um a passar por esse momento de uma forma mais leve.”

Mas não foi apenas o perfil nas redes sociais de Viviane Bordin que tem recebido cada vez mais visitas devido à quarentena e aos posts mais frequentes. Recentemente, a empresária revelou que o site Diamond Brazil triplicou de assinantes desde que começou a quarentena.