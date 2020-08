Erika Schneider exibe curvas em campanha de biquíni

A bailarina do Domingão do Faustão segue sendo requisitada por diversas marcas

Erika Schneider protagonizou uma campanha de biquíni para marca Poliana Finzetto usando sua casa como cenário. Esta não é a primeira vez que a bailarina do Domingão do Faustão posa para uma coleção de marca de moda praia em sua residência. Ela e as empresas tomaram esta decisão por causa da crise sanitária.

Aliás, enquanto não volta a gravar o "Domingão do Faustão", Erika tem sido super requisitada para diversas campanhas, além de fazer publiposts em sua conta no Instagram.

"Me sinto muito feliz e privilegiada por estar trabalhando tanto durante a pandemia. Esse é um momento tão difícil que quem tem trabalho e está em segurança só tem a agradecer", afirma a loira.

Thiago Freitas/Asimp