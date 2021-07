Ex-atriz da RedeTV, Monaliny Soares aposta na carreira como DJ e fala de inspiração: “Cardi B”

Os próximos meses prometem ser bem agitados para a DJ Monaliny Soares. Ex-atriz das pegadinhas da RedeTV, ela já participou de concursos de beleza, gravou participação para vários programas de televisão e agora investe na sua carreira musical. Não à toa, também já viralizou com suas performances nas redes sociais.

Há mais de um ano comandando as pick-ups, a bela tem uma agenda lotada de shows, principalmente em São Paulo. Ela deu os primeiros passos na MR10 Produtora, que acreditou no seu potencial e ensinou tudo para ela, e hoje faz parte da Love Funk, uma das maiores produtoras do Brasil que já conta com famosas como MC Mirela.

Em seus shows, DJ Monaliny traz referências do funk e rap. Nos bastidores, ela entrega sua grande inspiração: a gringa Cardi B. “Sou fã dela”, assume. “Ela é cheia de atitude, traz sempre alguma coisa inusitada e surpreende nas apresentações. Assim também sou eu. No palco, eu junto o funk com o gringo, uma pegada mais forte e que faz todo mundo dançar. E sempre tem surpresa”, conta Monaliny.

E não é só o set que chama a atenção em seus shows. DJ Monaliny também investe em figurinos ousados, deixando sempre em evidência seu bumbum de 118cm. “A raba está sempre à mostra”, diz aos risos. “A cinturinha fina deixa o bumbum ainda maior. Gosto de roupas mais justas e curtinhas, no estilo que a Cardi B usa mesmo. Por isso também acabo sendo diferente e chamando a atenção, mais do que outras DJs por aí”, garante.

Em nova fase como DJ, ela também se arrisca produzindo feats com famosos MCs e DJs da Love Funk. O último hit foi com o DJ Cassula, dono de músicas bem conhecidas como “Sacanagenzinha” e “Tum tum rum tum tum”. “Acabamos de gravar um hit onde eu canto junto. Em breve estará nas plataformas digitais. Preparados para me ver cantando, tocando e rebolando?”, provoca a DJ.

Eduardo Graboski/Asimp