Ex-bailarina do Faustão Fernanda D'avila conhece paraíso caribenho e posta tudo nas redes sociais

A ex-bailarina do Faustão, Fernanda D’ávila, está em Punta Cana. De férias na República Dominicana, ela tem postado nas redes sociais os encantos e as belezas daquela praia que se tornado cada vez mais procurada por viajantes de diversos países, inclusive do Brasil. Um dos grandes atrativos do lugar são as belas praias e os complexos hoteleiros, sendo que muitos deles fazem pacotes all inclusive. ou seja, toda a alimentação já está incluída juntamente com a hospedagem.

Esta é a primeira viagem de Fernanda após a pandemia. Ela aproveitou a oportunidade descansar e passear ao lado do marido, afinal, os dois estão completando aniversário nesses dias e lá encontraram a oportunidade ideal para este raro momento de descanso.

Por ser o primeiro destino após quase um ano e meio de reclusão devido a pandemia, Fernanda constatou que houve uma mudança de protocolos para poder realizar a viagem em segurança: “É super diferente ter que viajar se adaptando às normas restritivas, mas deu tudo certo. Fizemos testes de Covid-19 para sair do Brasil e outros para entrar na República Dominicana”.

Mesmo tomando os devidos cuidados contra o coronavírus, Fernanda revela que fez passeios privativos que valeram a pena: “É possível fazer isso e evitar assim de se estar com muitas pessoas. Aí não é possível aglomerar. Por exemplo, fiz um passeio inesquecível na Isla Saona. Vale muito a pena conhecer essa ilha incrível”, destaca.

Fernanda lembra que a rotina de viagens começou logo após a saída do Domingão do Faustão. E não parou mais a partir daí: “Eu estava viajando uma vez por mês para algum lugar diferente do mundo, porém, com a pandemia tivemos que interromper esse projeto, que agora está sendo retomado nesta viagem à Punta Cana”, celebra.