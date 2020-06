Ex-bailarina do Faustão, Vanessa Perez muda o visual e surpreende com boa forma

Vanessa Perez mudou o visual e apareceu de franja em novo ensaio fotográfico. A loira, que usava o mesmo corte de cabelo quando se destacou no palco do Domingão revela o motivo da transformação.

“Acredito na transformação de dentro pra fora. Estou tão em paz comigo, com a maneira como tenho aprendido a enxergar a vida, os obstáculos, os fracassos e as vitórias. Resolvi colocar para fora o que de melhor há em mim. Tô me achando”, revelou a Musa.

A gata está namorando há pelo menos dois meses, mas prefere manter o relacionamento em sigilo.

“A felicidade compartilhada gera inveja. Estou amando, sendo amada, e curtindo a quarentena bem acompanhada”, contou.