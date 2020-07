Ex-campeã de fisiculturismo e mãe de 2 filhos, Verônica Araújo, desabafa sobre pressão para mulheres voltarem ao corpo após a gestação

Verônica foi assistente de palco do programa humorístico "Tudo pela Audiência" e ex-campeã de fisiculturismo antes de ter 2 filhos

A pressão pelo corpo perfeito é um fardo que as mulheres carregam, mas quando elas são conhecidas por participar de competições fitness ou fazer sucesso em programas de TV pela sensualidade do corpo, a pressão é ainda maior. A ex assistente de palco do programa humorístico "Tudo Pela Audiência", apresentado por Fábio Porchat e Tatá Werneck, e ex-campeã brasileira de fisiculturismo, Verônica Araújo, teve dois filhos nos últimos cinco anos e abandonou a carreira de atleta fitness e na TV. Nas redes sociais, ela chama a atenção ao publicar fotos que incentivem mulheres mamães a seguir um estilo de vida saudável, sem se preocupar com o corpo e peso.

“Acham que a gente precisa estar no mesmo padrão o resto da vida, eu tive dois filhos e quis me dedicar a eles. As perguntas sobre como ou quando eu vou conseguir ter o mesmo corpo de atleta me atormentam”, confessou.

Verônica é destaque nas redes sociais como “mamãe fitness”, mas entende que um corpo de mãe dedicada não pode voltar ao que era antes tão fácil. “Eu gosto de mostrar hábitos fitness para outras mães como eu se inspirarem e cuidar cada vez mais da sua saúde. Não é sobre pressão”, diz.

Questionada sobre intenção de voltar a competir em torneios de fisiculturismo, ela foi enfática: “Não quero voltar a competir, quero dar atenção para meus filhos”.