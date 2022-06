Ex-Fazenda, Erika Schneider escolhe o fotógrafo Leandro Müller para três capas de revista; veja os ensaios

Ex-participante do reality show A Fazenda, Erika Schneider emprestou toda a sua beleza e simpatia para três revistas só no último mês. Capa da SportLife, Hooks, Your Mag e InMag, a loira escolheu o fotógrafo Leandro Müller para assinar os ensaios. Queridinho das modelos e influencers, o profissional é natural do Pará e hoje mora em São Paulo. Acostumado a clicar personalidades, ele mostrou os bastidores nas suas redes sociais.

Ostentando medidas perfeitas, Erika posou super decotada em uma das sessões e chamou a atenção por suas curvas ainda mais definidas. Cheia de estilo, fez caras e bocas e ganhou elogios do fotógrafo. “A Erika não precisa de direção em cena, ela é muito espontânea, sexy e expressiva. O resultado ficou incrível, digno de capa de revista mesmo”, comemora Leandro.

Formada em Artes Cênicas e Administração, Erika se revelou no ballet do Faustão. Deixou o programa para entrar no reality rural da Record e desde então vem se dedicando à carreira artística, estrelando campanhas de moda e muitos comerciais, inclusive para marcas internacionais. Solteira, Erika está curtindo uma temporada em Miami, nos EUA, e na volta para o Brasil promete novas capas.

Eduardo Graboski/Asimp