Ex-Miss Bumbum e Gata do Palmeiras, Pâmella Michelinny revela paquera com jogador

Ela coleciona títulos e romances com famosos. Eleita a Gata do Palmeiras, P âmella Michelinny é ex-Miss Bumbum Rio Grande do Sul e Musa no Carnaval de São Paulo pela escola de samba Colorado do Brás. Ostentando boa forma e muito sex appeal, a modelo entregou nos bastidores de um ensaio fotográfico que conquistou o coração de um famoso jogador alviverde.

O primeiro contato entre Pâmela e o jogador aconteceu no litoral norte de São Paulo. “Estava curtindo uma tarde de sol, retocando meu bronze com o bumbum pra cima e comecei a ouvir um cara falando alto, querendo chamar minha atenção”, conta Pâmella. “Ainda não tinha visto que era o jogador, só observei que era um homem bem tatuado. E ele continuou gritando: nossa, o que é aquilo?!, que bumbum descomunal, que abundância”, lembra rindo.

A paquera rolou ali mesmo na areia da praia. Os dois conversaram e o craque mostrou interesse na gata, fazendo muitos elogios, principalmente por conta da sua boa forma. “Eu não reconheci logo de cara, só quando cheguei na casa dele que percebi de que se tratava do nosso atacante. E ele bate um bolão, ficou fascinado no meu bumbum. Já fiquei com alguns jogadores, mas esse foi especial. É um homem de pegada e muita atitude”, revela.

Mesmo vivendo o romance com o craque, Pâmella diz que não é maria-chuteira e garante que não corre atrás de outros famosos. “Acho que por ter sido Miss Bumbum e por ter um título ligado ao time, acabo chamando a atenção de alguns famosos, mas não é proposital. Claro que tiro uma casquinha quando curto o cara, mas longe de mim ser maria-chuteira”, se defende.

Eduardo Graboski/Asimp