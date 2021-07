Ex-Miss Bumbum, Renata Alves entra no concurso Bela Fit e avisa: “nada de dieta, são 90kg de pura gostosura”

Ao contrário das outras candidatas, a modelo cearense Renata Alves, 30 anos, não vai fazer dieta radical para buscar o título de Bela Fit Brasil. Ela acaba de entrar no concurso de beleza que reúne as 27 mulheres mais bonitas das academias do país. Representando o Ceará, estado onde nasceu e se criou, ela alfineta as concorrentes e diz que vai desfilar o shape mais cheinho.

“Não vou seguir dieta não, sou gigante por natureza, vou mostrar a minha beleza real. Lá no Ceará as mulheres são assim, mais cheinhas e grandonas. Aqui é gostosona raiz, sou assim! Nada de dieta, aqui são 90kg de pura gostosura. Homem gosta mesmo de carne, quem gosta de osso é cachorro”, dispara aos risos. “Vou para o concurso sem dieta, sem bumbum de plástico e sem usar anabolizante. As outras que lutem”.

Apaixonada por academia e pelo estilo de vida saudável, Renata diz que treina todos os dias porque gosta e não por obrigação. E revela que manterá seu ritmo normal mesmo estando no concurso. “Essa coisa de puxar o treino ou fazer uma preparação radical é coisa de quem não se garante”, alfineta. “Sou mãe de duas crianças e meu bumbum não cai, minha genética nordestina é boa. As novinhas de shape slim ficam para trás”.

Ex-Miss Bumbum e Musa do Ceará, a loira é veterana em concursos de beleza. Tanto que aposta na sua experiência para surpreender os jurados no desfile final do concurso. “Já desfilei muito na minha vida, gosto de sensualizar e de jogar aquele olhar sexy para o júri (risos). Estou no concurso para causar”, avisa. “Enquanto elas fazem a dieta do ovo eu continuo comendo meu baião de dois e sendo real, de verdade. Vou na raça em busca desse título”, promete.

Eduardo Graboski/Asimp