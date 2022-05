Ex-RedeTV que lançou livro sobre felicidade, Elisa Ponte se joga no OnlyFans: “nada pesado”

Depois de lançar o livro “As Chaves da Felicidade”, a influencer Elisa Ponte decidiu se lançar no OnlyFans, a plataforma de conteúdos sensuais que já conquistou famosas como Anitta e MC Mirella. A ex-assistente de palco de João Kleber, na RedeTV, entrou na onda após pedidos dos seguidores e, claro, para faturar dinheiro. Ela não esconde seu lado ousado e sexy, mas garante que não fará nenhuma foto ou vídeo vulgar.

“Claro que tenho meu lado sensual e adoro explorar isso. Toda mulher gosta de ser desejada. Entrei para faturar também, ouvi algumas amigas que já estão no OnlyFans e todas me incentivaram. Além disso, meus fãs já estavam pedindo muito”, conta. “Mas nada pesado, meu conteúdo será mais soft, aquela coisa mais provocante, que mexe com o imaginário, que causa desejo. Gosto dessa linha e tem tudo a ver comigo, gosto do mistério e da sedução”.

Sem medo de rótulos e críticas, Elisa diz que vive sua melhor fase. Mãe, master coach, influencer e mulher empoderada, ela defende que o fato de escrever sobre inteligência emocional não afeta em nada suas outras vontades e projetos, como o perfil no OnlyFans. E garante que isso não diminui em nada o seu legado como escritora e mentora de vida e carreira.

“Sou muito mais do que um corpinho. E muito mais do que uma escritora. Posso ser várias ao mesmo tempo e ser feliz plenamente. Ainda quero lançar um novo livro neste ano e paralelamente fazer meu primeiro milhão no OnlyFans”, planeja. “Espero não enfrentar preconceito, mas estarei preparada para lidar com todas as situações. Sou muito racional, pratico inteligência emocional e não me abalo facilmente. Estou pronta para esse novo desafio”.

Eduardo Graboski/Asimp