Fabíola Jeanne vai em busca do título de Miss Rodeio Brasil

Fabíola Jeanne, influenciadora digital, modelo e atualmente Miss Rodeio Cambuí 2022, irá levar a beleza feminina sertaneja em busca do título de Miss Rodeio Brasil no maior Rodeio da América Latina, a Festa do Peão de Barretos.

A beldade faz sucesso conquistando diversos títulos de Rainha de rodeio pelo Brasil, onde sua experiência na passarela, desenvoltura, beleza e simpatia, chamam a atenção e agora estará concorrendo ao Miss Rodeio Brasil no Barretão.

“Gratidão define esse momento em que estou vivendo, se depender da minha confiança serei a Miss Rodeio Brasil no maior Rodeio da América Latina, a Festa do Peão de Barretos. Estou representando a beleza feminina sertaneja em busca do título de Miss Rodeio Brasil, e como sempre estou confiante, animada e ansiosa por esse momento, que antes era meu maior sonho e agora está pertinho de se tornar realidade, Meu Deus! Diante de todas as minhas experiências e momentos vividos, além de todos os títulos conquistados, confesso que parece como da primeira vez, e essa sensação me dá ainda mais determinação em busca desse sonho", disse Fabíola Jeanne.

Ainda sobre o sonho que está realizando de participar do Miss Rodeio Brasil, em Barretos, ela complementou. "Quem me conhece sabe o quanto sou apaixonada por tudo isso, e o quanto vivo, sinto e me arrepio quando estou nas passarelas representado a mulher sertaneja. Me doo, choro, grito, sorrio e vivo intensamente cada momento, porque são únicos. Nenhum momento é igual a nenhum, e todos vão completando a minha história. Esse novo capítulo está chegando, e não tenho dúvidas em que será o capítulo mais bonito e marcante da minha história", contou.