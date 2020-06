Farmacêutica do interior de Goiás ganha notoriedade pelas redes sociais

Rita Neta também modela e tem treino insano na academia.

Loira, linda e atraente desse modo começamos a falar de Rita Neta. A gata que é do interior de Goiás e está conquistando milhares de seguidores através das redes sociais. Com uma rotina de treino, dieta, cuidados estéticos faz da beldade uma beleza além da curva. Outra peculiaridade da moça é que um dos seus hobbies além de malhar, é ouvir um bom rap! E para quem acha que não dá pra se surpreender com Rita é que além de toda beleza já mencionada uma parte de seu corpo chama muita atenção que são seus 115 cm de bumbum. Porém para os mais curiosos uma negativa ela afirma que não pretende realizar nenhum ensaio nu, mas não descarta um possível convite para ser musa do carnaval. E consta com sua assessoria um convite para uma importante escola de samba de São Paulo. Com toda certeza vale a pena aguardar os próximos passos da moça.

(inovadayassessoria@gmail.com)