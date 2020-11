Fernanda Camargo faz sucesso com corpo escultural e disputa para ser Musa do Corinthians

Ela faz um enorme sucesso por onde passa, além de arrasar com sua beleza e seu corpo escultural que desperta a atenção de todos. Estamos falando da gata Fernanda Camargo, que arrasa com seu corpo perfeito nas redes sociais.

Esplêndida e provocante, Fernanda é aquela negra que através de cliques onde demonstra seu corpo sarado com muita sensualidade e charme para deixar os marmanjos de plantão encantados com ela. A beldade torce para o Corinthians e resolveu se candidatar no concurso Musa do Brasileirão para concorrer a ser musa do seu time do coração.

A torcedora do Timão falou sobre a emoção de participar deste evento. "Sou corintiana desde que me entendo por gente. Estou muito feliz em representar meu time do coração. Será uma honra carregar uma faixa referente ao melhor time do Brasil", disse a bela torcedora do Corinthians, que disputa no momento a votação para ser eleita a Musa do Corinthians Internet.

Nas redes sociais, a gata não economiza nas fotos ostentando todas as suas belas curvas em cliques com o manto alvinegro e também em lugares paradisíacos.