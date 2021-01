Fernanda Cardoso disputa o Musa de Santa Catarina pela cidade de Camboriú

A modelo Fernanda Cardoso está concorrendo ao título de Musa de Santa Catarina, depois de ter participado da seletiva do concurso e recebeu o título de Musa de Camboriú 2020. O concurso deve ocorrer entre junho e julho de 2021 se a pandemia deixar.

"É uma mistura de emoções e sentimentos. A cada desafio um novo aprendizado e claro que tem aquele friozinho na barriga. Já participei de outros concurso de beleza e também já fui miss. Acredito que devo manter minha melhor atitude, pois isso permite que você tenha confiança e faz com que você se sinta mais segura consiga mesma. Quando você mostra como é bonita por dentro, isso se reflete em sua aparência externa. As pessoas sempre pensam que os segredos da beleza estão do lado de fora, mas aconteça o que acontecer, se você mantiver uma atitude positiva, continue sorrindo e brilhando, pois o que você sente por dentro refletirá o tempo todo", declarou a modelo que já posou com a faixa de musa da linda e badalada cidade, que fica situada no litoral catarinense.

Quem quiser conferir fotos e saber mais sobre Fernanda Cardoso, pode acessar o seu instagram @fecardoso19 e acompanhar as novidades dessa loiraça. Para acompanhar as novidades do concurso basta seguir o perfil @musa_desantacatarina.