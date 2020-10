Fernanda Cecília Trindade fala sobre sensualidade: "Toda mulher deve se sentir sexy"

A modelo internacional acredita que o corpo feminino não precisa se encaixar em padrões

Quem pensa que a mulher precisa ter um corpo que se encaixe nos padrões da sociedade para posar sensual está sendo preconceituoso. Pelo menos isso é o que pensa a modelo internacional Fernanda Cecília Trindade.

"Todo corpo é sensual. Toda mulher pode se sentir desejada e amada. Não é preciso atender a padrões imposto pela sociedade", acredita a modelo.

Fernanda diz que já foi chamada de magra demais.

"Já me falaram que não sou sensual, por ser magra demais. Sei que as pessoas gordas também sofrem com isso. Nenhum corpo deve sofrer julgamentos. Todos temos a nossa liberdade", pontuou.

Vanessa Haddad/Asimp