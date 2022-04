Fernanda Lourenço volta à origem para realizar sonho de ser Musa Bumbum Brasil por São Vicente

Quando vamos falar da beleza legítima da mulher brasileira que exemplo seria melhor que uma progênie indígina ou portuguesa? ou mesmo as duas? são essas características que a santista Fernanda Lourenço herdou. Neta de índios e portugueses, sua formosura é resultado dessa união de naturais brasileiros, pelo lado da bisavó, com esses europeus portugueses pelo lado do bisavô.

A pele ruça, seus longos, voluptuosos e robustos cabelos negros e a silhueta esbelta são qualidades típicas nativas que a fazem se destacar, e que levaram a se candidatar à Musa Bumbum Brasil 2022; e quando o assunto é bumbum ela é “bem brasileira”, volumoso e bem definido. Vocês podem comprovar tudo isso com as belas fotos que ela tem em seu instagram @fernanda_lourenco26.

Nascida em Santos, São Paulo, foi ainda pequena com a mãe para o Rio Grande do Norte, de onde retornou recentemente depois de pouco mais de 20 anos. Ela concorre à Musa por São Vicente, município contíguo à Santos, enquanto se prepara para iniciar a vida acadêmica no campo do direito.

“Eu voltei a Santos para realizar meus sonhos. Me formar é um deles, mas o que eu quero agora é conquistar esse título de Musa bumbum”, afirma ela.

Conforme o tempo vai passando e as concorrentes se apresentando vemos que o Miss Bumbum Brasil dessa edição será emocionante e de alto nível. Com a chegada de Fernanda o nível sobe ainda mais.

Amanda Silva/Asimp