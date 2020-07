Filho do jogador Edmundo e Taís Lambertini a Modelo envolvida em polêmica com Arthur Aguiar integrara a Fazenda

Ficaram confinado em uma Baia tipo a casa de vidro do BBB

A Modelo Taís Lambertini envolvida com Arthur Aguiar e o cantor Latino é convidada para integrar o reality A Fazenda mais numa participação bem diferente tipo o BBB coloca a casa de vidro em A Fazenda Ela ficará dentro de uma Baia com mais 3 artistas que pelo voto popular do público irá escolher quem vai para sede com os outros peões.

Outros Artistas que também ficaram com Taís Lambertini caso ela aceite a proposta de 20 Mil seria eles Grazy Dolls cantora da Dupla Dolls, Amanda Miury Dj e cantora de Funk, Filho de Cristina Mortágua e Edmundo e o Ator Netinho Alves que fez a Novela Estrela Guia com Sandy que inclusive esta reprisando.