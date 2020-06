Filmara Martins aproveita a quarentena para se preparar para o vestibular e sonha em ser influencer

Aos 22 anos ela divide o sonho da medicina e a carreira artística.

Uma linda jovem de Porto Velho / Ro está aproveitando a quarentena para reorganizar seus projetos. Ela que já é modelo na região norte do Brasil, também está vestibulando. A preparação tem como objetivo a medicina uma das paixões dela, porém por outro lado ela se organiza para profissionalizar um outro sonho que é ser reconhecida como influencer e modelo. Quem a conhece sabe a beleza e elegância da moça e também sua vontade de crescer na vida. Aos 22 anos de idade oque chama atenção além da beleza é sua inteligência, em poucos minutos de conversa você percebe o quanto. Agora entre livros e cuidados estéticos ela quer também potencializar seu alcance de sua rede social e se coloca como grande opção no mercado artístico comercial, tanto que existe uma grande possibilidade de ir até São Paulo para ser apresentada para algumas agências e produções artística, seria uma grande representante da beleza do norte para o Brasil inteiro, vamos torcer e acompanhar os próximos passos da beldade.

