Flávia Debortolle conquista título na BFS Angel e anuncia volta ao shows

Ela faz um enorme sucesso por onde passa, além de arrasar com sua beleza e seu corpo escultural. Dona de um corpo sarado e com curvas que deixam qualquer marmanjo babando, a modelo e musa fitness, Flávia Debortolle, arrasou na última competição de fisiculturismo que ela participou, onde conquistou o TOP 1 TONG ANGEL NOBFS ANGELS BELLA MARINA.

Flávia Debortolle relatou como foi a emoção de levantar esse troféu. "Depois de um longo caminho percorrido devemos sempre parar e agradecer até onde conseguimos chegar, enquanto reunimos forças para continuar lutando", declarou em postagem nas redes sociais a nova campeã do BFS, que vai continuar com sua rotina de treinos pesados para as próximas competições.

Além disso, a loiraça anunciou que está de volta aos shows e que em breve irá anunciar onde irá se apresentar para que seus fãs possam comparecer e prestigiar essa espetacular mulher, que também tem outras conquistas como campeã do Mais Belo Bumbum do Brasil 2020 e modelo da Revista Sexy.

A modelo e musa fitness Flávia Debortolle faz bastante sucesso nas redes sociais sempre mostrando sua ótima forma com cliques exaltando seu corpo perfeito para os seus fãs. Para acompanhar mais sobre essa beldade basta seguir ela no seu Instagram @flaviadebortolle, onde ela possui mais de 18 mil seguidores.