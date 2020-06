Fran Rodrigues arrasa em ensaio em homenagem ao São Paulo e recebe elogios

A modelo Fran Rodrigues exibiu toda a sua beleza em um ensaio fotográfico de tirar o fôlego para homenagear o seu time do coração, o São Paulo Futebol Clube. A morena que é apaixonada é pelo clube do Morumbi, vai concorrer ao posto de Musa do São Paulo pelo concurso Musa do Brasileirão neste ano.

Esplêndia e provocante, a bela morena publicou esse ensaio nas suas redes sociais e só recebeu elogios dos seus seguidores pela sua beleza e seu corpo escultural. "Líndissima são-paulina", "Que mulher gata", "Meu Deus, que musa, que mulher", "a mais linda musa tricolor", foram alguns dos comentários dos seus fãs.

Para poder acompanhar mais sobre Fran Rodrigues, basta seguir ela no seu Instagram @frantricolinda e ficar por dentro de tudo que acontece com essa gata são-paulina e se junte aos mais de 23 mil seguidores.