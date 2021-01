Fran Rodrigues é eleita Musa do São Paulo pela internet

Fran Rodrigues foi eleita a musa do São Paulo eleita pela Internet com mais de 3 mil votos (66%) e a bela tricolor arrasou em publicações recentes nas suas redes sociais ostentando a faixa de musa do time do Morumbi.

Impossível não ficar completamente encantado com tanta beleza dessa gata, que conquistou a faixa da Musa do Brasileirão pela internet com mais de 3 il votos, onde a beldade foi a musa são paulina mais votada pelos internautas. A linda morena, que esbanja simpatia e um belo corpo, diz estar muito orgulhosa por esse título. "Eu amo ser musa e realizei um sonho antigo", revelou Fran Rodrigues, que possui mais de 30 mil seguidores nas redes sociais e agradece por todo o carinho.

"Agradeço o carinho de todos os meus seguidores e seus votos que me fizeram ganhar o concurso sendo eleita pelo público da Internet", declarou a musa tricolor, que pode ser acompanhada por meio do seu Instagram oficial @frantricolinda.